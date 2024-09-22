قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه
تعتبر الملوثات الموجودة في مياه الشرب من العوامل التي تشكل خطورة على حياة الإنسان، لذلك يحرص العلماء على إيجاد حلول لاستخلاص هذه المواد من المياه.
علماء روس يبتكرون بكتريا لتنظيف المياه
في هذا السياق ذكر موقع روسيا اليوم أن علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ابتكروا بكتيريا مضيئة يمكن استخدامها في البحث عن المطفرات والمواد المسرطنة في المياه.
وأوضح العلماء أن تلوث البيئة الطبيعية بما فيها المياه، إحدى المشكلات البيئية الحادة ويمكن للبكتيريا المضيئة أن تكتشف جميع الأضرار في المياه، التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.