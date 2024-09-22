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قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

بكتيريا، فيتو
بكتيريا، فيتو

 تعتبر الملوثات الموجودة في مياه الشرب من العوامل التي تشكل خطورة على حياة الإنسان، لذلك يحرص العلماء على إيجاد حلول لاستخلاص هذه المواد من المياه.

 

علماء روس يبتكرون بكتريا لتنظيف المياه

 في هذا السياق ذكر موقع روسيا اليوم أن علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ابتكروا  بكتيريا مضيئة يمكن استخدامها في البحث عن المطفرات والمواد المسرطنة في المياه.

وأوضح العلماء أن تلوث البيئة الطبيعية بما فيها المياه، إحدى المشكلات البيئية الحادة ويمكن للبكتيريا المضيئة أن تكتشف جميع الأضرار في المياه، التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

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بكتريا مياه الشرب المواد المسرطنة

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