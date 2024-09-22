الأحد 22 سبتمبر 2024
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الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

جنوب إفريقيا، فيتو
جنوب إفريقيا، فيتو

أفادت قناة SABC News التلفزيونية المحلية، بأن تساقط الثلوج بشكل غير متوقع في جمهورية جنوب إفريقيا تسبب بشل حركة المرور على عدد من الطرق العامة في البلاد.

وأشارت القناة إلى أن السلطات أرسلت العسكريين للمساعدة في إزالة عواقب تساقط الثلوج في مقاطعة كوازولو ناتال.

وأضافت القناة: "سيتم نشر الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة والتخلص من عواقب هذه الظواهر الطبيعية في كوازولو ناتال".

تساقط الثلوج في جنوب إفريقيا

ونقلت القناة عن الأرصاد الجوية المحلية، تحذيراتها من تساقط الثلوج بشكل ملحوظ في المناطق الجنوبية الغربية من المقاطعة.

من جانبها أعلنت مصلحة استثمار وصيانة الطرق العامة في جنوب إفريقيا، أن حركة المرور أصيبت بالشلل التام أو الشلل الجزئي على عدد من الطرق في المناطق المتضررة من تساقط الثلوج. وجرت الإشارة إلى أنه سيتم البدء بجهود إنقاذ متعددة التخصصات بمجرد أن يصبح ذلك ممكنا وآمنا.

وجاء في بيان صدر عن المصلحة: "تساعد العديد من المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدة الطارئة لمستخدمي الطرق الذين حاصرتهم الثلوج المتراكمة وتقطعت بهم السبل".

 

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تساقط الثلوج الثلوج جنوب أفريقيا مقاطعة كوازولو ناتال

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