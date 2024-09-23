عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار، مصرع شخص في مشاجرة بالشوم بالأقصر
شهدت قرية المريس بالبر الغربي لمحافظة الأقصر مشاجرة دامية بالشوم بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، راح ضحيتها شخص في العقد الرابع من العمر.
التفاصيل الكاملة
تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة القرنة بنشوب مشاجرة بين عائلتين جيران بعضهما، وأسفرت عن مصرع أشرف النوبي سلام 45 عامًا متأثرًا بإصابته بضرب شوم فوق دماغه.
وفور نقله إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت غرب الأقصر لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتكثف وحدة مباحث القرنة بمديرية أمن الأقصر جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، بعد أن دلت المعلومات الأولية أن سبب نشوب المشاجرة بين الطرفين مشادة كلامية بين الأطفال الصغار أثناء اللعب بالشارع، تطورت لحد الاشتباكات بين الكبار.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
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