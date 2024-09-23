رابطة الأندية عن تحطم درع الدوري: مش احنا اللي صنعناه (فيديو)
درع الدوري الجديد، علق ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، على تحطم وسقوط درع الدوري الجديد خلال احتفالية النادي الأهلي بالفوز بالبطولة.
من قام بتصنيع درع الدوري الجديد؟
وقال ثروت سويلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "مش احنا اللي صنعنا درع الدوري، وشركة إنجليزية هي اللي صنعته في إنجلترا".
المسؤول عن اختيار تصميم درع الدوري وشكله
وأوضح:"نموذج درع الدروي من اختيار الرابطة والشركة الراعية للبطولة، ولكن التصنيع نفسه تنفيذ الشركة الإنجليزية".
مشكلة تحطم درع الدوري
ولفت: "قد يكون هناك خطأ في تثبيت درع الدوري على القاعدة الخاصة به، ولكن الدرع متكسرش ولكن اتخلع من القاعدة فقط، ومفيش كسر ولا حاجة وبيتم تثبيته في النادي الأهلي".
حقيقة استبعاد منتخب مصر من كأس العالم 2026
وأكد أنه لا صحة لما يتردد بشأن استبعاد منتخب مصر من كأس العالم 2026، والدعوى المقامة من إحدى الشركات ضد اتحاد الكرة باطلة ولن تؤثر في مسيرة المنتخب مستقبلًا.
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