عدلي القيعي يكشف مشكلة درع الدوري الجديد وموقفه من انتخابات اتحاد الكرة

قال المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي: "على قد الفرحة والاحتفالات لكن لك الله أيها المسئول في النادي الأهلي، لأن طموحات وتطلعات الجماهير الحمراء لا حدود لها فرحت بالدوري أمس ثم تطالب بالسوبر الإفريقي".

رأي عدلي القيعي في درع الدوري الجديد

وعن أزمة درع الدوري الجديد، علق عدلي القيعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"تصميم الدرع شيك أوي ولكن مشكلته في التنفيذ، ويمكن العيب إن اللى استلم الدرع لم ينتبه إنه يقول للناس انتبهوا وانتوا بتحملوه لإنه بيتشال على قطعتين".

مشكلة درع الدوري الجديد

وتابع:"مفيش حد بيصنع درع بالثقل ده مسئولية المسئول أنه مقالش لمن استلم الدرع إنه مصنع من قطعتين، اإذا كانت العين خدتها فكويس إن جت على قد كده بس المنظر كان يخض لأنه كان ممكن يعور محمد الشناوي".



موقف عدلي القيعي من انتخابات اتحاد الكرة

وعن موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، أكد:"نفسي يتاح لي الفرصة للتفرغ الإعلامي بعيدا عن الإدارة ولا أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وسمعنا ان برنامج ملك وكتابة هيكمل في قناة الأهلي بس لسه متعملش أي إجراء معانا".