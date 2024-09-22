خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

درع الدوري المصري، علق الدكتور محمد فضل الله الخبير الرياضي، علي تصميم الدرع الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب فضل الله علي صفحته علي فيس بوك:" تصميم درع الدورى المصرى الجديد ، يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه لا يليق مع عراقة هذا الدورى، كما أنه ليس له أى علاقة سواء بكرة القدم أو بالرياضة بصفة عامة”.

وشهدت احتفالية النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه لقطة طريفة، أثناء احتفال لاعبي الفريق عقب تسلم درع الدوري الممتاز.

وكانت اللقطة الطريقة، هي تحطم درع لقب الدوري الجديد، وذلك خلال احتفال لاعبي الأهلي باللقب.

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32.

وفاز الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0، في مباراة الذهاب ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بمجموع اللقائين 6-0.

أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول لـ النادي الأهلي في الدقيقة 24 عن طريق رأسية مميزة، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 55 وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 90.