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خارج الحدود

دولة البكتاشية الإسلامية، قصة بلد الصوفية المنتظر ميلاده في ألبانيا

الطائفة البكتاشية،
الطائفة البكتاشية، فيتو

قال رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، إنه ينوي منح أتباع الطائفة البكتاشية “طريقة صوفية شيعية”، مساحة خاصة من الأرض داخل العاصمة “تيرانا” على غرار دولة الفاتيكان.

 

منح دولة للطائفة البكتاشية في ألبانيا

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، إن خطة رئيس وزراء ألبانيا، بمنح دولة للطائفة البكتاشية، تأتي في إطار سعيه لتعزيز التسامح الديني في البلاد، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

 

وذكرت "نيويورك تايمز"، أن أكبر أئمة الطريقة البكتاشية، إدموند براهيماي، المعروف باسم بابا مندي، يتأهب لقيادة ما ستصبح أصغر دولة في العالم، حال تمت الخطوة بنجاح.

 

إمام الطريقة البكتاشية يعلن ملامح دولته الإسلامية 

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن لإمام الطريقة البكتاشية خططًا غير رسمية لدولته "الإسلامية" الصغيرة الجديدة، التي من المأمول أن تكون جيبًا مستقلًّا على غرار الفاتيكان يتحكم في منطقة بحجم 5 من أحياء مدينة نيويورك الأمريكية، من دون فرض أي قيود على أنماط الحياة.

 

ونسبت الصحيفة لبابا مندي زعمه بأن "الرب لا يحرم شيئًا"، مبينًا كيف أنه ينوي حكم قطعة أرض مساحتها 27 فدانًا، والتي تريد ألبانيا تحويلها إلى دولة ذات سيادة بإدارتها وجوازات سفرها وحدودها الخاصة.

 

وكشف رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، أنه سيعلن في المستقبل القريب خططا متعلقة بالكيان الجديد، الذي سيُطلق عليه اسم "الدولة ذات السيادة للطريقة البكتاشية".

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