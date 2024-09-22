إنكار وتنديد.. كيف تفاعل علماء الأزهر مع تريند ظهور الطرق الصوفية.. عبد المنعم فؤاد: يشرح معنى التصوف الحقيقي.. ويؤكد ما يجرى على الساحة عبث.. وشومان: كذب وإضلال للناس

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد ظهور عدد من الطرق الصوفية التي أثارت الجدل بشأن الأفكار التي تدعوا إليها وطريقة عبادتهم للمولى - عز وجل-، وهو ما علماء الأزهر الشريف يسارعون بتوضيح المعنى الحقيقي للتصوف وتحذير الناس من بعض الأفكار التي ليس لها علاقة بصحيح الدين.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة والمشرف على الأروقة الأزهرية أن ما يجري على الساحة من تقمص لشخصيات تدعي أنها تقربك إلى الله تعالى بحبها، وزيارتها وشد الرحال إليها وما يصحب ذلك من رقص وطبل و( تنطيط ) وكأنهم في سيرك:هو نوع من التهريج والعبث المقصود لديننا وعقيدتنا !، والنبي الكريم والصحابة الأجلاء ومن تبعهم من الصالحين والعلماء لم يعرفوا هذا، ولا فعلوه ولا دعوا آليه ولا اقروه،، والدين من هذه الأعمال الشاذة والأفعال الشيطانية براء ولا يخدم سوى الغلاة ودعاة التطرف !.

عبد المنعم فؤاد يشرح معنى التصوف الحقيقي



وأشار إلى أن التصوف الحقيقي العملي الواقعي هو: الزهد والورع وحسن الخلق والتواضع والحياء، والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أعلنه كبار رجال المدارس الصوفية منذ أن وضعت لبناتها الأولى لتقاوم الذين انصرفوا لترف الدنيا، ونسوا الد ين والآخرة ومن هؤلاء: الإمام الجنيد والمحاسبي والحسن البصري وابراهيم بن ادهم ومالك بن دينار وذو النون المصري وسهل التستري، وأبو حامد الغزالي والعز بن عبد السلام ود عبد الحليم محمود والشيخ الشعراوي وغيرهم كثير إذ قالوا مصادرنا (كتاب الله وسنة نبيه فمن أتى بغيرهما فليس منا ).

عبد المنعم فؤاد: ما يجري على الساحة ويشاهد الآن من طرق شيطانية كركرية وعرفتيه وتجنية هو لهو وعبث وضلال وإضلال

وأضاف “ فؤاد” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن ما يجري على الساحة ويشاهد الآن من طرق شيطانية كركرية وعرفتيه وتجنية ( ومهلبية ) هو لهو وعبث وضلال وإضلال وعدم احترام للدين وتعاليم الكتاب الكريم الذي يدعو دائما إلى التقرب من المولى والدعاء له وحده ( إن ربي قريب مجيب ) والاعتقاد بأن التصرف في الكون وأقدار العباد هو لخالق العباد دون سواه..

عبد المنعم فؤاد يطالب المسؤولين حماية المجتمع من هذا التلوث الفكري والخلقي



وشدد “ فؤاد” أن على المسؤولين حماية المجتمع من هذا التلوث الفكري والخلقي، والدين أمانة في أيدينا جميعا وحراسته واجبة وبالقانون الذي يمنع ازدراء الأديان، وهذا العبث ينسبه أصحابه للدين كذبا وبهتانا، ويدعون أنهم هم القربى إلى الله، وإلا فما معنى قول رجل ( لولم تجد ركنة للسيارة في مكان ما اذكرني تجدني وتجد مكانا فورا لسيارتك ) وما معنى أن يدعي آخر ( أنه من دخل طريقته فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن ذكر اسمه فهو آمن وأنه هو القطب والغوث والمدد ) وهناك من اتباعه من يصفق ويهلل لهذا الجنون والعته اللامسؤول وعلى الملأ وبدون استحياء (وعلى عينك يا تاجر) !!



وتابع:" ما معنى هذا العبث وهل هذا كلام من الدين أو يقره الدين أو يرضي رب العالمين والرسول الآمين ؟!!!

أوقفوا هذا التهريج - يا سادة - حتى لا يحل علينا غضب الله القائل سبحانه: ( ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ) فنحن الآن في اشد الحاجة للرجوع إلى الله، فهو وحده المغيث والقريب والمجيب، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وكل ما في الكون إليه محتاج".

وأختتم فؤاد “قائلا:” هذا الهبل المنتشر على مواقع التواصل من مخابيل يزعمون أن محبتهم كفيلة بدخول المحبين الجنة وجلب الرزق..كذب وإضلال للناس".

عباس شومان: ما يحدث كذب وإضلال للناس