عودة الحركة المرورية بطريق السويس لطبيعتها بعد حادث تصادم سيارتين

تمكنت الخدمات المرورية بطريق السويس من تسيير الحركة المرورية بطريق السويس بعد وقوع حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم الأحد، ما أدى إلى مصرع وإصابة 4 أشخاص وتسبب الحادث في زحام مروري.

ووقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق السويس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ونتح عنه مصرع مدير شركة مقاولات وسائق "أوبر" وأصيب آخرون وانتقلت الخدمات المرورية التي رفعت آثار الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى العام والمتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة أوبر ما أدى إلى انحرافها وعبورها للجهة المقابلة واصطدامها بالسيارة الثانية، ونتج عن ذلك وفاة سائق أوبر ومستقلها، وإصابة مستقلي السيارة الثانية وتحطم السيارتين.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من شرطة النجدة، بالحادث وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي “أوبر” وبداخلها سائق توفي متأثرًا بإصابته بجروح بفروة الرأس وكسور بالذراعين وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحرر المحضر اللازم وجاري إحالته للنيابة العامة.