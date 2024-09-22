الأهلي يرصد مكافآت ضخمة حال الفوز بالسوبر وقمصان يهدد اللاعبين بعقوبات رادعة

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأهلي قرر صرف مكافأة خاصة في حال فوز الفريق في السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تقرر صرف مكافأة مادية بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه لكل لاعب في حال التتويج باللقب على حساب الزمالك".

وأضاف: "الأهلي يركز بقوة على مباراة الجمعة ويحاول تحفيز لاعبيه بأكثر من طريقة للتتويج بلقب السوبر الإفريقي".

سامي قمصان، فيتو

قمصان يهدد اللاعبين بعقوبات رادعة

في سياق آخر، شدد سامي قمصان مدرب الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، على جميع اللاعبين بعدم التركيز مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال خالد الغندور: "قمصان طالب اللاعبين بتقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة".

واختتم: "قمصان أكد على اللاعبين أن الجهاز الفني فرض الحظر الإعلامي على الفريق بالكامل وسيكون هناك عقوبات كبيرة في حالة كسر الحظر الإعلامي".

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.