فات الأوان، أول تعليق لـ ترامب على طلب هاريس إجراء مناظرة ثانية
رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم السبت، طرح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ترامب يرفض إجراء مناظرة ثانية
وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات أمس الجمعة.
جاء ذلك بعد أن قالت حملة هاريس الانتخابية، إن هاريس قبلت دعوة من شبكة سي.إن.إن للمشاركة في مناظرة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب يوم 23 أكتوبر.
وذكرت جين أومالي ديلون رئيسة الحملة في بيان، "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى ترامب في الموافقة على هذه المناظرة. إنها بالشكل والنظام نفسيهما اللذين كانا في مناظرة سي.إن.إن التي حضرها وقال إنه فاز بها في يونيو الماضي، عندما أشاد بمديري المناظرة في سي.إن.إن وبقواعد الشبكة وتقييماتها"، بحسب "رويترز.
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