الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فات الأوان، أول تعليق لـ ترامب على طلب هاريس إجراء مناظرة ثانية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

رفض المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم السبت، طرح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس إجراء مناظرة ثانية بينهما في أكتوبر قبل أيام من خوضهما الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ترامب يرفض إجراء مناظرة ثانية 

وقال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات أمس الجمعة.

جاء ذلك بعد أن قالت حملة هاريس الانتخابية، إن هاريس قبلت دعوة من شبكة سي.إن.إن للمشاركة في مناظرة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب يوم 23 أكتوبر.

وذكرت جين أومالي ديلون رئيسة الحملة في بيان، "يجب ألا تكون هناك مشكلة لدى ترامب في الموافقة على هذه المناظرة. إنها بالشكل والنظام نفسيهما اللذين كانا في مناظرة سي.إن.إن التي حضرها وقال إنه فاز بها في يونيو الماضي، عندما أشاد بمديري المناظرة في سي.إن.إن وبقواعد الشبكة وتقييماتها"، بحسب "رويترز.

هاريس تتحدى ترامب وتدعوه عبر "سي إن إن" إلى مناظرة جديدة

الانتخابات الأمريكية، حملة هاريس تنفق 174 مليون دولار خلال شهر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية الرئاسية الامريكية الديمقراطية كامالا هاريس المرشح الجمهوري دونالد ترامب انتخابات الرئاسية الامريكية

مواد متعلقة

هاريس تتحدى ترامب وتدعوه عبر "سي إن إن" إلى مناظرة جديدة

هاريس: أسعى لمناظرة ثانية مع ترامب

هل يدعم بوتين هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ الخارجية الروسية تجيب

انخفاض أسهم "ترامب ميديا" بعد رفع قيود بيع الشركة

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

تحطم درع الدوري الجديد أثناء احتفال لاعبي الأهلي باللقب (صور)

بقائمة تضم 24 لاعبا، الزمالك يطير إلى السعودية استعدادا لـ"السوبر" وهذا موقف فتوح

ساعر يبلغ نتنياهو تخليه عن حقيبة وزير جيش الاحتلال

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

منوعات

المزيد

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الجدة في المنام وعلاقتها بالدعم والمساندة من العائلة

مع بداية العام الجديد، ما حكم "جمع الصلوات" بسبب ظروف الدراسة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية