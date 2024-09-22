أحمد رمضان لـ"فيتو": لا صحة لتسمم مياه الشرب بأرمنت

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الأقصر منشورات عن تسمم مياه الشرب بمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي ما أثار حالة الذعر والقلق في نفوس المواطنين.

تسمم مياه الشرب

«فيتو» تواصل مع اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر والذي أكد في تصريحات خاصة عدم صحة الواقعة وأوضح أن المياه مطابقة للمواصفات في جميع محطات المياه بنسبة 100%،.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، ولفت إلى أخذ المعلومات الحقيقة من خلال الخط الساخن للشركة أو الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عبر الفيسبوك.

مسح كامل لجميع محطات المياه

وأعلنت شركة مياه الشرب في الأقصر عن أن الأطقم الفنية بقطاع الجودة والمعامل بالشركة من كيميائيين وفنيين ومسؤولي القطاع خلال الـ3 أيام الماضية بإجراء مسح شامل لمأخذ وطرود محطات مياه الشرب وشبكات المياه بمحافظة الأقصر.

وتابعت في بيان لها أنه حيث تم المرور على جميع المحطات ومراجعة الإجراءات التشغيلية والتأكد من ضبط جرعات الكيماويات المضافة وسلامة عملية التنقية بالمحطات، وتم رفع عينات وتحليلها حقليًّا ومعمليًّا من مآخذ وطرود المحطات، كما تم رفع عينات من الشبكات للاطمئنان على نسبة الكلور المتبقي الشبكات.

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنه كما يتم إجراء تجارب ضبط جرعات الكيماويات المضافة يوميًّا بمعامل الشركة، وما زالت المتابعة مستمرة حيث يتم إجراء التحاليل اللازمة على مدار اليوم كل ساعة للاطمئنان على جودة وصلاحية مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات.