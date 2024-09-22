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محافظات

تحديث 80 خريطة حيز عمراني في 4 مراكز بالأقصر

محافظة الأقصر, فيتو
محافظة الأقصر, فيتو

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن أنه تم اليوم التوقيع علي 80 خريطة حيز عمراني في 4 مراكز مختلفة داخل نطاق المحافظة.

خرائط الحيز العمراني 


وأكدت محافظة الأقصر في بيان لها أن الخرائط ضمت 38 عزبة بمركز الطود، و27 عزبة بمركز القرنة، و12 عزبة بمركز الزينية، و3 عزب بمركز البياضية، وذلك بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالعاصمة الإدارية الجديدة للعمل بتلك الأحوزة فور استكمال إجراءات اعتمادها.

وأفاد المهندس عبدالمسيح نبيل بولس مدير التخطيط العمراني بأن تلك الأحوزة تعتبر خطوة هامة في إطار البيئة العمرانية المستدامة، وضبط المنظومة العمرانية.

جاء ذلك في إطار تحديث الخريطة العمرانية لمحافظة الأقصر وتحديد كافة الكتل السكنية لضبط المنظومة العمرانية، وبناء علي توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن سرعة التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندسة مها فهيم.

 

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