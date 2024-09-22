الأحد 22 سبتمبر 2024
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وكيل صحة سوهاج يبحث مع وفد نقابة العلاج الطبيعي أوجه التعاون المشترك

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج, فيتو

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعي، اليوم الأحد، وفد نقابة العلاج الطبيعي بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد راغب نقيب العلاج الطبيعي.

ضم  الوفد كلا من الدكتور عماد حنا الله أبادير خبير العلاج الطبيعي بأمريكا والدكتور أشرف مكرم أمين الصندوق والدكتور محمد سمير وكيل النقابة والدكتور أحمد محمد أمين عام النقابة والدكتورة شيماء محمد علي والدكتور أمجد عادل والدكتور بيتر إسحق أعضاء مجلس النقابة.
تناول اللقاء عددا من الموضوعات المشتركة 
وقد تناول اللقاء تقديم التهنئة  للدكتور عمرو دويدار ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين  حيث أشار "دويدار" إلى أن مديرية الصحة بسوهاج تثمن دور نقابة العلاج الطبيعي ودورها في خدمة أطباء المحافظة ورعاية مصالحهم  منوهًا اننا نعمل جنبًا الى جنب للصالح العام. 
كما أشار دكتور أحمد  راغب نقيب العلاج الطبيعي أن النقابة تقوم بتدريب ممارسي العلاج الطبيعي حديثي التخرج  فنيًا وإداريا  أيضًا ليكونوا قادرين علي تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة ومهارة وكذلك علي دراية بالأمور الإدارية.

وثمن وكيل وزارة الصحة دور النقابة الفعال والمحوري تجاه الزملاء الأطباء بالمحافظة.

وكيل وزارة الصحة يوجه لسبل التعاون المشترك 

وخلال اللقاء بحث وكيل وزارة الصحة أوجه التعاون المشترك بين مديرية الصحة بسوهاج والنقابة للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة  والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تشهد تطورا كبيرا من حيث تطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن كل هذه الجهود تعود على المواطن السوهاجي والخدمة الطبية المقدمة له.

 

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وكيل وزارة صحة سوهاج عمرو دويدار العلاج الطبيعي لقاء داخل مديرية الصحة

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