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رياضة

الثالث أفريقيًّا، منتخب مصر يتقدم بقوة في تصنيف الفيفا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن تصنيف منتخبات العالم ومنها منتخب مصر، وذلك عن شهر سبتمبر الحالي والذي شهد قفزة كبيرة للفراعنة.

منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف الفيفا

 وتقدم منتخب مصر 5 مراكز دفعة واحدة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك بعد الفوز على كاب فيردي وبوتسوانا على التوالي.

وأصبح منتخب مصر في المركز الثالث على المستوى الأفريقي بعد المغرب والسنغال والـ31 عالميا برصيد 1515 نقطة بعدما كان يحتل المركز 36 في التصنيف الماضي بواقع 1502 نقطة.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على بوتسوانا

الأول: مصر - 6 نقاط  (خاض مباراتين)

الثاني: الرأس الأخضر - 3 نقاط (خاض مباراتين)

الثالث: موريتانيا - 3 نقاط (خاض مباراتين)

الرابع: بوتسوانا - بدون نقاط (خاض مباراتين)

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وينتظر منتخب مصر الوطني مواجهتين قويتين أمام منتخب موريتانيا خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، حيث يواجه الفراعنة المنتخب الموريتاني بالقاهرة أولا، ثم يطير إلى العاصمة نواكشوط في لقاء الإياب.

ومن المقرر، أن يعلن الكاف عن المواعيد النهائية للمباراتين خلال الأيام القادمة.

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