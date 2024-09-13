هيئة المعارض والمؤتمرات تعلن عن حاجتها لـ 155 وظيفة جديدة

أعلنت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات عن حاجتها لشغل 155 وظيفة مختلفة، وترسل الطلبات مرفق بها السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني خلال مدة 30 يوما على Info@eeca.gov.eg.

وأضافت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أنه يجب ألا تقل خبرات المتقدمين لشغل الوظائف عن ثلاث سنوات وذلك عن طريق الندب أو الإعارة.

وأوضحت هيئة المعارض، أن التخصصات المطلوبة هي: 25 مهندسا موزعة بين مهندس كهرباء وميكانيكا وإنشائي ومعماري وإلكترونيات.

وتابعت: أن من التخصصات المطلوبة عدد 4 أخصائي ديكور وأعمال فنية، و6 محاسبين، و4 مراجعين، و7 باحثين شئون عارضين.

كما تطلب هيئة المعارض، عدد 10 باحثين تسويق، و4 باحثين مخازن ومشتريات، و4 باحثين شئون عاملين، وباحث تنظيم وإدارة، وأخصائي تخطيط، وباحث تدريب.

وأضافت هيئة المعارض والمؤتمرات، أن ضمن قائمة الوظائف المطلوبة باحث علاقات عامة خريج كلية الإعلام، و16 أخصائي تشغيل حاسب آلي.

وتابعت أن القائمة تضم أيضا 12 فني كهرباء، و4 فنيين إلكترونيات و12 فني ميكانيكا، و4 فنيين تجارة، و4 فنيين ديكور، و6 كتاب سكرتارية، و10 سائقين، و6 فنيين سباك، و10 معاونين خدمة.

وذكرت هيئة المعارض، أن الطلبات ترسل مرفق بها السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني خلال مدة ٣٠ يوما على Info@eeca.gov.eg.

وأوضحت أن يجب أن يرفق بالطلب عدة بيانات أبرزها تاريخ الميلاد، والمؤهل الدراسي، وسنة التخرج، والموقف من التجنيد، وتاريخ التعيين والدورات التدريبية.