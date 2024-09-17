"هيئة المعارض والمؤتمرات" تترأس وفد من الشركات المصرية للمشاركة فى معرض الرياض

تترأس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بعثة من الشركات المصرية المتخصصة في صناعات الأثاث، الكيماويات، والبلاستيك للمشاركة في معرض "الفنادق والضيافة" “Hotel & Hospitality Expo”، الذي افتُتح اليوم في مدينة الرياض ويستمر حتى 19 سبتمبر الجاري.

تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية، والترويج للمنتجات المصرية في قطاع الضيافة. تسعى الشركات المصرية من خلال المعرض إلى توسيع شبكات التعاون مع الشركات السعودية والإقليمية بما يسهم في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إنه تم توفير كافة الإمكانيات لتدشين جناح مصري مختلف فى معرض الرياض يعتمد على الهوية البصرية المصرية، على مساحة 303 متر مربع لعرض المنتجات المصرية بالشكل الأمثل.





وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن معرض الفنادق والضيافة المقام فى الرياض يعد فرصة جيدة أمام شركات الاثاث المصري لتوقيع عقود وصفقات لتجهيز الفنادق فى المملكة، لاسيما أن أبرز العلامات الفندقية ستشارك فى ذلك الحدث.





ولفت إلى أن معرض الفنادق والضيافة من المتوقع ان يشارك به أكثر من 23 ألف زائر خلال فترة اقامة المعرض، إذ تعد المشاركة المصرية الثالثة على التوالي منذ انطلاق المعرض في الرياض.



وأوضح رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن وفد الشركات المصرية المشاركة فى المعرض تأتي من تخصصات مختلفة أبرزها صناعة الاثاث والكيماويات والبلاستيك والاضاءة، متوقعا عقد لقاءات ثنائية وأداء جيد للشركات المحلية، لاسيما أن المعرض سيضم أكثر من 520 عارض من 35 دولة متنوعة الثقافات، وإنه تم اعتماد مخطط لاقتحام كافة الدول للتوسع فى المشاركة بالمعارض الدولية بهدف تكثيف البعثات التجارية للخارج لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات الصادرات المصرية ضمن استراتيجية عمل الدولة خلال الفترة الحالية.



وأكد أن هيئة المعارض تعمل بشكل مستمر على توفير متطلبات الشركات المحلية وتذليل جميع العقبات للتواجد فى المعارض الخارجية وفق القواعد المنظمة التى اعتمدها مجلس الوزراء، والتى تضمن توفير منتج مصري جيد ينافس الأسواق العالمية، لتحقيق هدف نمو الصادرات لتدعيم قيمة العملة المحلية.