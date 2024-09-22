جولة لرئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية بمدارس وادي النطرون

واصل خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، يرافقهم الدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام جولاتهم التفقدية على مدارس إدارة وادى النطرون التعليمية لمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد، والوقوف على حسن وانتظام العملية التعليمية وانضباط الطلاب.



زيارة مدرسة بنى سلامة للتعليم الأساسي

وفى ثانى محطات جولة رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية ووكيل تعليم البحيرة على مدارس إدارة وادى النطرون التعليمية، قاموا بزيارة مدرسة بنى سلامة للتعليم الأساسي، حيث تابعوا الكثافات الطلابية داخل كل فصل وسجلات الحضور والانصراف، وتم التشديد على تسجيل غياب الطلاب أولا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوى كما تمت متابعة النظافة العامة بالمدرسة داخليا وخارجيا.

وعقد اجتماعا مع هيئة التدريس بالمدرسة خلال فترة الراحة تم تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد والتوجيه بتفعيل الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح، وتحية العلم واختيار برامج الإذاعة المدرسية التى تعمل على غرس القيم وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وحث المعلمين على الالتزام والانضباط وتذليل العقبات أمام الطلاب ودعم العملية التعليمية



تفقد مدرسة المأمون للتعليم الأساسي

وتابعوا جولتهم وقاموا بتفقد مدرسة الحمراء للتعليم الأساسي تفقدوا خلالها المدرسة باقسامها واطمأنوا على كثافة الطلاب داخل الفصول وتم التأكيد على تكثيف خطط المتابعة الميدانية من خلال فرق المتابعة والموجهين وإعداد تقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة ثم اختتم خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات،و يوسف الديب وكيل الوزارة جولاتهم على مدارس إدارة وادى النطرون التعليمية بتفقد مدرسة المأمون للتعليم الأساسي حيث قاموا بتفقد أقسام المدرسة، وأشادوا بانضباط وانتظام العملية التعليمية وتنفيذ القرارات واللوائح الخاصة بكثافة الفصول وسد العجز من المعلمين



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