السبت 21 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تحذير من ارتفاع الأمواج في هذه الشواطئ غدا

ارتفاع الأمواج، فيتو
ارتفاع الأمواج، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على بعض  شواطئ "مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد"، وتصل سرعة الرياح من 40:50 كم كل ساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2: 2.5 متر.

 

حالة الطقس غدًا الأحد 22- 09- 2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدًا الأحد 22-9-2024 بوادي النطرون

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار  نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

 

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

  

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