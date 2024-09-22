رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف حقيقة وجود مصارف لـ"كيما"على النيل (فيديو)
رد المهندس عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على ما أثير عن تسبب مصنع كيما أسوان في تلويث مياه النيل بسبب وجود مصارف للشركة على نهر النيل.
حقيقة صرف كيما أسوان على النيل
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما أثير بأن ما حدث في أسوان من إصابات النزلات المعوية له علاقة بالصرف الصناعي والصحي لمصانع كيما في النيل مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
قصة مصارف الصرف الصناعي على النيل
وتابع: شركة كيما كانت تصرف منذ قديم الأزل في أحد المصارف الذي يصب في النيل، وفي 2010، أى منذ 14 سنة تم غلق المنفذ على المصرف في احتفالية حضرها كل مسئولي محافظة أسوان والبيئة، ومنذ ذلك التاريخ نصرف الصرف الصناعي بعد معالجته على محطة رقم 10 التابعة للدولة وشركة المياه بعد أخذ عينات ومطابقتها للمواصفات وبعد ذلك يتم استخدامها في زراعة الغابات الشجرية لإنتاج الأخشاب.
ضرب السياحة في أسوان
وأكمل: هناك جهات معينة تحاول إثارة البلبلة لضرب السياحة في محافظة أسوان.
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