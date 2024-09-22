الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف حقيقة وجود مصارف لـ"كيما"على النيل (فيديو)

أزمة تلوث النيل في
أزمة تلوث النيل في أسوان، فيتو
ads

رد المهندس عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على ما أثير عن  تسبب مصنع كيما أسوان في تلويث مياه النيل بسبب وجود مصارف للشركة على نهر النيل.

 

حقيقة صرف كيما أسوان على النيل

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما أثير بأن ما حدث في أسوان من إصابات النزلات المعوية له علاقة بالصرف الصناعي والصحي لمصانع كيما في النيل مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 

قصة مصارف الصرف الصناعي على النيل

وتابع: شركة كيما كانت تصرف منذ قديم الأزل في أحد المصارف الذي يصب في النيل، وفي 2010،  أى منذ  14 سنة تم غلق المنفذ على المصرف في احتفالية حضرها كل مسئولي محافظة أسوان والبيئة، ومنذ ذلك التاريخ نصرف الصرف الصناعي بعد معالجته على محطة رقم 10 التابعة للدولة وشركة المياه بعد أخذ عينات ومطابقتها للمواصفات وبعد ذلك يتم استخدامها  في زراعة الغابات الشجرية لإنتاج الأخشاب.

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

 

ضرب السياحة في أسوان


وأكمل: هناك جهات معينة تحاول إثارة البلبلة لضرب السياحة في محافظة أسوان.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصناعات الكيماوية كيما اسوان أسوان تلوث مياه أسوان نهر النيل

مواد متعلقة

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

نتائج الاجتماع اليومي لمحافظ أسوان مع الفرق الطبية والفنية بالصحة وشركة مياه الشرب (صور)

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

محافظ أسوان يتفقد محطة مياه أبو الريش قبلى ويشرب منها كوب ماء (صور)

الأكثر قراءة

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ أحمد فتحي ويعلق على أزمة الشناوي وجماهير الأهلي

العين يفوز على أوكلاند سيتي بسداسية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتركونتيننتال (صور)

عدلي القيعي يكشف مشكلة درع الدوري الجديد وموقفه من انتخابات اتحاد الكرة

رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يكشف حقيقة وجود مصارف لـ"كيما"على النيل (فيديو)

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس الصحراوى

الكونفيدرالية، المصري يطيح بالهلال الليبي بضربات الترجيح ويتأهل لدور المجموعات

على طريقة الشيخ حسني، بايدن يسب الصين والميكروفون مفتوح بقمة سرية (فيديو)

منوعات

المزيد

إحباط عملية تهريب دولية لـ أطنان من المخدرات في المغرب

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مدير تعليم الجيزة بعد أول يوم دراسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية انقلاب السيارة في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وتفريج الهموم

خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" (فيديو)

ما عدد مشارق الشمس ومغاربها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية