حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

نفى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ما تردد وأشيع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلوث المياه في أسوان.

حقيقة تلوث مياه أسوان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تحركنا بشكل سريع للرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلوث المياه وغيرها؛ حتى لا يؤثر ذلك على الموسم السياحي في أسوان.

زيارة منطقة إصابات النزلات المعوية

وتابع: ذهبنا إلى منطقة أبو الريس صباح اليوم التي شهدت ظهور عدد من إصابات النزلات المعوية، ودخلنا جميع المدارس وقضينا مع الطلاب يوم دراسي كامل، ونسبة الحضور كانت مرتفعة تكاد تكون 100%، وتناولنا الشاي والمياه مع أهالي المنطقة.

هل مياه شرب أسوان مطابقة للمواصفات؟

واستكمل: تأكدت من سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات الفنية بالنسبة لإحدى محطات مياه الشرب، متابعا: جميع التحاليل الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب على أعلى مستوي.