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حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان (فيديو)

محافظ أسوان يتناول
محافظ أسوان يتناول مياه الشرب، فيتو

نفى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، ما تردد وأشيع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلوث المياه في أسوان.

حقيقة تلوث مياه أسوان

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تحركنا بشكل سريع للرد على شائعات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلوث المياه وغيرها؛ حتى لا يؤثر ذلك على الموسم السياحي في أسوان.

زيارة منطقة إصابات النزلات المعوية

وتابع: ذهبنا إلى منطقة أبو الريس صباح اليوم التي شهدت ظهور عدد من إصابات النزلات المعوية، ودخلنا جميع المدارس وقضينا مع الطلاب يوم دراسي كامل، ونسبة الحضور كانت مرتفعة تكاد تكون 100%، وتناولنا الشاي والمياه مع أهالي المنطقة.

هل مياه شرب أسوان مطابقة للمواصفات؟

واستكمل: تأكدت من سلامة المياه ومطابقتها للمواصفات الفنية بالنسبة لإحدى محطات مياه الشرب، متابعا: جميع التحاليل الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب على أعلى مستوي.

محافظ أسوان يتفقد محطة مياه أبو الريش قبلى ويشرب منها كوب ماء (صور)

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

واختتم: مياه الشرب في أسوان صالحة للاستخدام الادمي، وخرجت من المحطات على أعلى مستوي.
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