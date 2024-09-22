محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

استقبل أهالى قرى أبو الريش بمحافظة أسوان اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بحفاوة وترحاب بالغين.

وقدم الأهالى خالص شكرهم للمحافظ لحرصه على زيارتهم داخل منازلهم، وتناول معهم المياه وكوبًا من الشاى لبث الطمأنينة فى نفوسهم والتأكيد على جودة المياه فى منازلهم، والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن باب مكتبه مفتوح لأى مواطن أسواني، ويحرص على الاستماع لأي مشاكل أو شكاوى جماهيرية حيث يتم تكليف المسئول المختص بسرعة التفاعل ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها لتوفير حياة كريمة لأبناء هذه المحافظة العريقة.

وأضاف أن بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية سيتم أعمال الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة خزان أبو الريش مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالي والمواطنين بالشكل المطلوب.

وأوضح ان بالتوازى سيتم البدء فى استكمال أعمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لقرى أبو الريش بحرى وقبلى، والمتوقفة منذ عام 2010 لتأتى ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، وهو الذى سيساهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للاستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع، كما يتم توافر الأطباء بوحدة طب أسرة أبو الريش على مدار اليوم للتعامل مع أى حالات مرضية، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لهم على الوجه الأكمل.