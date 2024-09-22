رئيس جامعة الأزهر: قدمنا كل الدعم لطلاب غزة وتحملنا مصروفاتهم الدراسية بالكامل (فيديو)

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أنَّ جامعة الأزهر قدمت كل الدعم لطلاب غزة، حيث سيرت 4 قوافل إلى فلسطين وصلت لأكثر من 100 شاحنة من تبرعات الجامعة وبالتعاون مع المجتمع المدني.

وأضاف داود خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر، أنَّ الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وجه بحل جميع مشكلات الطلاب الفلسطينين والتحقق من أوراقهم وبياناتهم، وقد تحملت مشيخة الأزهر مصروفات طلاب فلسطين في جامعة الازهر، وكان هناك لجنة من الأزهر لدراسة أحوال الطلاب الفلسطينيين وتوفير الدعم والمساعدة لهم بشكل دائم.

وأكد الدكتور سلامة داوود أنه تقدم لتنسيق جامعة الأزهر من طلاب غزة 201 طالب، ويتم العمل على تذليل العقبات أمامهم، وتم تقديم منح لـ21 طالبا من خريجي المعاهد الأزهرية، ويتم توفيق أوضاع باقي الطلاب للمنح الدراسية، ويتم مخاطبة القيادة السياسية بشأن الطلاب في المراحل التعليمية قبل الجامعية القادمين من فلسطين.جامعة الأزهر: تقدم للمدن الجامعية أكثر من 77 ألف طالب.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2024 الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر “عرض النتيجة” للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.