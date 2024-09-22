الأحد 22 سبتمبر 2024
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رياضة

غيابات برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

 الدوري الإسباني، أعلن هانزي فليك مدرب فريق برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة فياريال، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

 

غيابات برشلونة أمام فياريال 

وشهدت قائمة برشلونة غياب كل من: جافي - فرينكي دي يونج - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - مارك بيرنال - فيرمين لوبيز - داني أولمو للإصابة، بالإضافة إلى فيران توريس للإيقاف.
 

وتضم القائمة تير شتيجن، كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، بيدري، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، إينياكي بينيا، بابلو توري، مارك كاسادو، باو فيكتور، لامين يامال، كوندي، إريك جارسيا، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين، دومينجيز، كوينكا، جويليرمو، فيرنانديز.
 

قائمة برشلونة لمواجهة فياريال 

موعد مباراة برشلونة وفياريال 


تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال 


تذاع مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD 3.

ويدخل برشلونة صاحب العلامة الكاملة ومتصدر ترتيب الليجا مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة الأولى في الموسم، يوم الخميس الماضي ضد موناكو في ملعب لويس الثاني في دوري أبطال أوروبا.
 

وحقق برشلونة فوزًا على جيرونا في الجولة الماضية بالدوري الإسباني برباعية لهدف، ويتصدر الترتيب بـ15 نقطة.

ويحتل فياريال المركز الرابع برصيد 11 نقطة، حيث لم يخسر حتى الآن في الدوري الإسباني.

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الدوري الإسباني أندرياس كريستينسن بارس بابلو توري بطا بيدري

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