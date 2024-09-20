الجمعة 20 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

اغتيال عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني بسوريا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

وتحدثت تقارير عن اغتيال ’شخصية بارزة‘ بهجوم بسيارة على طريق مطار دمشق الدولي، وأشارت إلى مقتل عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني.

فيما توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إسرائيل بـ"الزوال قريبا"، من خلال رد "جبهة المقاومة" على هجماتها الأخيرة، على حد وصفه.

ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قال سلامي: "العمل الإرهابي في لبنان تم بلا ريب من منطلق الإخفاق والإحباط والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني. وقريبا سنشهد الزوال الكامل لهذا الكيان السفاح والمجرم من خلال الرد الماحق من جبهة المقاومة".

 وجاء ذلك في رسالة وجهها سلامي إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله، قال فيها أيضا: "العدو  العاجز عن المواجهة المباشرة، يبادر إلى ارتكاب الجريمة خلف الجبهات وتضخيم إنجازات الجريمة، عسى أن يؤخر موته وإخفاء فضائحه المتتالية عن أنظار العالم. وهذا هو هزيمة كبيرة جديدة بحد ذاتها".

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