السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هاريس تتحدى ترامب وتدعوه عبر "سي إن إن" إلى مناظرة جديدة

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

أكدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، خلال لقاء لها مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، إنها تمتلك سلاحا في منزلها، مضيفة أنه إذا قام شخص باقتحامه “فسيتعرض لإطلاق النار”.

وكانت هاريس تتحدث بارتياح مع وينفري عندما تفوهت بتلك العبارة، فيما بدا وكأنه دون قصد.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن نائبة الرئيس الحالي، جو بايدن، ضحكت بعد أن قالت الجملة، واستطردت سريعا بالاعتراف بأنه ما كان ينبغي لها أن تقول ذلك.

وأضافت: “ربما ما كان ينبغي أن أقول ذلك، طاقمي يتعامل مع ذلك لاحقا”.

ووفقا للصحيفة، فإن هاريس تحاول جعل فكرة وجود امرأة في منصب الرئيس تبدو وكأنها “ليست غير عادية”، معتبرة أن حديثها عن سلاحها قد يكون “وسيلة لتصوير نفسها على أنها ليست مختلفة كثيرًا عن الرجال الذين تترشح معهم وضدهم”.

وقبل وقت سابق من اليوم تحدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس السبت خصمها الجمهوري دونالد ترامب عبر دعوته إلى مناظرة جديدة عبر شبكة "سي ان ان" في 23 أكتوبر، أي قبل بضعة أيام من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. 

مناظرة جديدة بين هاريس وترامب

وقال فريق حملة هاريس في بيان إن "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمواجهة دونالد ترامب مرة جديدة عبر مناظرة".

المناظرة الأولى بين هاريس وترامب

وواجهت  كامالا هاريس دونالد ترامب،، في مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية كشفت عن التعارض التام في الخطاب بين المدعية العامة السابقة المعروفة بحزمها، ورجل الأعمال الثري الذي اشتهر بأسلوبه التهكمي.

وجرت المناظرة بين ترامب البالغ من العمر 78 عاما وهاريس  البالغة من العمر 59 عاما، في فيلادلفيا المدينة التي تعتبر مهد الديمقراطية الأمريكية.

الانتخابات الأمريكية، حملة هاريس تنفق 174 مليون دولار خلال شهر

نتيجة تحقيقات جهاز الخدمة السرية بمحاولة اغتيال ترامب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الديمقراطية كامالا هاريس الرئيس الحالي جو بايدن الرئاسة الأمريكية المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس انتخابات الرئاسة الأمريكية

مواد متعلقة

الانتخابات الأمريكية، حملة هاريس تنفق 174 مليون دولار خلال شهر

بابا الفاتيكان ينتقد هاريس وترامب ويحث الكاثوليك الأمريكيين على اختيار "أخف الضررين"

لحسم نتيجة الانتخابات المرتقبة، جولات لـ هاريس وترامب بالولايات الأمريكية المؤثرة

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

براتب يصل لـ 25 ألف جنيه، مميزات وشروط التقدم لوظائف مشروع محطة الضبعة النووية

الموت يفجع المطرب إسماعيل الليثى

لاعب الزمالك السابق: 80% من لاعبي الدوري يتعاطون المنشطات

أقوال صادمة للفتاة خديجة ضحية الشيخ التيجاني أمام النيابة

ماذا يحدث في أسوان بعد انتشار حالات النزلات المعوية؟ المحافظ يرد (فيديو)

قبل اجتماع لجنة التسعير، البترول تكشف حقيقة رفع الدعم عن الوقود والسيناريوهات المتوقعة

منوعات

المزيد

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

أصابت المواطنين بالذعر، فنانة تتقمص شكل كائن فضائي وتتجول في الشوارع (فيديو)

إحصاءات صادمة تكشف تسجيل جريمة اغتصاب كل ساعة في لندن

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

في مبادرة لخفض الأسعار، ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية

المزيد

انفوجراف

الشروط الواجب توافرها في الأسر الراغبة في رعاية طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

شباب حول الرسول، حبيب بن زيد "الشهيد حامل رسالة النبي"

المزيد
الجريدة الرسمية