هاريس تتحدى ترامب وتدعوه عبر "سي إن إن" إلى مناظرة جديدة

أكدت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، خلال لقاء لها مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، إنها تمتلك سلاحا في منزلها، مضيفة أنه إذا قام شخص باقتحامه “فسيتعرض لإطلاق النار”.

وكانت هاريس تتحدث بارتياح مع وينفري عندما تفوهت بتلك العبارة، فيما بدا وكأنه دون قصد.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن نائبة الرئيس الحالي، جو بايدن، ضحكت بعد أن قالت الجملة، واستطردت سريعا بالاعتراف بأنه ما كان ينبغي لها أن تقول ذلك.

وأضافت: “ربما ما كان ينبغي أن أقول ذلك، طاقمي يتعامل مع ذلك لاحقا”.

ووفقا للصحيفة، فإن هاريس تحاول جعل فكرة وجود امرأة في منصب الرئيس تبدو وكأنها “ليست غير عادية”، معتبرة أن حديثها عن سلاحها قد يكون “وسيلة لتصوير نفسها على أنها ليست مختلفة كثيرًا عن الرجال الذين تترشح معهم وضدهم”.

وقبل وقت سابق من اليوم تحدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس السبت خصمها الجمهوري دونالد ترامب عبر دعوته إلى مناظرة جديدة عبر شبكة "سي ان ان" في 23 أكتوبر، أي قبل بضعة أيام من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

مناظرة جديدة بين هاريس وترامب

وقال فريق حملة هاريس في بيان إن "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمواجهة دونالد ترامب مرة جديدة عبر مناظرة".

المناظرة الأولى بين هاريس وترامب

وواجهت كامالا هاريس دونالد ترامب،، في مناظرة تلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية كشفت عن التعارض التام في الخطاب بين المدعية العامة السابقة المعروفة بحزمها، ورجل الأعمال الثري الذي اشتهر بأسلوبه التهكمي.

وجرت المناظرة بين ترامب البالغ من العمر 78 عاما وهاريس البالغة من العمر 59 عاما، في فيلادلفيا المدينة التي تعتبر مهد الديمقراطية الأمريكية.