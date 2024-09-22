خبير مالي: طرح نسبة من المصرف المتحد بالبورصة يستقطب شريحة جديدة من المستثمرين

البورصة المصرية، قال الدكتور محمد كمال خبير أسواق المال لــ“فيتو”: أن ملف الطروحات بالبورصة المصرية له تأثير إيجابى شديد عن أداء السوق، مشيرا الى أن طرح نسبة من بنك المصرف المتحد بالبورصة المصرية يستقطب شريحة جديدة من المستثمرين الى السوق لما يتمتع به المصرف المتحد من نتائج أعمال جيدة.

إقبال من المؤسسات العربية والأجنبية على طرح المصرف المتحد

ومن المتوقع إقبال المؤسسات العربية والأجنبية على طرح المصرف المتحد، مشيرا الى انه هناك انتظار دام طويلا لاستكمال برنامج الطروحات بالبورصة المصرية والذى بدأ أخير بطرح نسبة من بنك المصرف المتحد بالبورصة المصرية.

د. محمد كمال - خبير اسواق المال، فيتو

الطرح قبل نهاية العام مع مراعاة ظروف السوق

يذكر أنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب، ويعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

كما يضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر 2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.