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أخبار مصر

جبران: حريصون على صناعة عامل متقن لمتطلبات سوق التوظيف الخارجي

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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التقى  محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام "الوزارة"،بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من المفوضية الأوروبية بالقاهرة، ومؤسسة التدريب الأوروبية،إحدى وكالات الإتحاد الأوروبي

وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون المُشترك،في تحديث دليل التصنيف المهني بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل، والمهن المُستقبلية، وكذلك في مجالات "التدريب المهني"، وتنمية مهارات الشباب المصري، وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج، بمعايير دولية، ودعم فُرص العمل والتوظيف

 

ورحب "الوزير" بهذا التعاون والمُشاركة، مُتطلعًا إلى إحداث نتائج على أرض الواقع،تماشيًا مع ثقافة الجمهورية الجديدة،وتنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

واستعرض وزير العمل جهود "الوزارة" في تطوير منظومة التدريب المهني،بالتعاون مع القطاع الخاص،وشركاء العمل في الداخل والخارج،مُشيرًا إلى ما تمتلكه وزارة العمل من مراكز تدريب مهني ثابتة ومُتنقلة تخدم أهداف الدولة المصرية، في صناعة عامل مصري ماهر ومُدرب، بحسب احتياجات سوق العمل الخارجي، وأكد الوزير على جاهزية وزارة العمل في توفير احتياجات أسواق العمل الخارجية بعمالة ذات قياسات مهارية عصرية ومتطورة،عليمة بحقوقها وواجباتها.

من جانبه أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي،بجهود الدولة المصرية خاصة في مجالات التدريب المهني والفني،وسياسة "التدريب من أجل التشغيل"،مؤكدين حرصهم على تفعيل التعاون مع وزارة العمل المصرية لما تمتلكه من مقومات في مجالات التدريب المهني، ودورها في فهم سوق العمل من خلال إستراتيجيات،أبرزها "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل "،التي تعمل "الوزراء " مع شركائها على سُرعة إصدارها،كواحدة من أبرز أدوات فهم سوق العمل الداخلي والخارجي،وطُرق التعامل معه.

حضر اللقاء:  أليس بيسلين  مدير إدارة التنمية البشرية بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، وسابينا ناري خبير أول تنمية بشرية بمؤسسة التدريب الأوروبية، وأحلام فاروق مدير برامج التعليم والتدريب المهني بالقاهرة، وعبد العزيز جواني خبير تنمية بشرية بالمؤسسة، وعماد حلمي استشاري سوق العمل وتوجيه مهني بالمؤسسة.

كما حضر اللقاء من جانب وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، وهند محمد مدير عام معلومات سوق العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، والدكتورة عطيات باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

 

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