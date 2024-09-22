القصة الكاملة لـ فتاة الهرم.. ادعاء بقيام 5 سودانيين بضربها وسرقتها.. الأمن يكشف الحقيقة ويلقى القبض عليها.. والمتهمة: هدفى التريند والمشاهدات

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع فتاة فيديو الهرم التي زعمت تعدى 5 سودانيين عليها، فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليها، حيث تواجه تهمة نشر الشائعات وبث أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

اعترافات فتاة فيديو الهرم

وقالت المتهمة؛ إنه أثناء خروجها من الدرس واستقلالها ميكروباص حدث تدافع بسبب أولوية الركوب، وجذبها أحد الأشخاص من حقيبتها للخلف، إلا أن باقي روايتها كانت من تأليفها، حيث إنها اعتادت على بث يومياتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق “تيك توك”، ولجأت إلى تلك الفكرة من أجل زيادة متابعيها وجمع المشاهدات على حسابها.

واوضحت المتهمة، "بأن التريند وزيادة المشاهدات كان هدفها من البداية، ولم تتصور أن الموضوع سيأخذ منحى آخر وينتشر بهذه الطريقة".

القصة الكاملة لـ فتاة الهرم

ورصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة باكية، يحمل عنوان "5 سودانيين ضربوني وسرقوني"، وشكَّل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة ما ورد بالفيديو على لسان الفتاة.

وأشارت التحريات، التي أجريت بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن الفتاة من منطقة الهرم، وتدعى "مريم.م" طالبة بالصف الثالث الثانوي، فتحركت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم لاستدعائها وفحص روايتها حول الواقعة.

5 سودانيين ضربونى وسرقونى

من جانبها كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن ادعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعد بالهرم من قبل أشخاص يحملون الجنسية السودانية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن ادعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعد من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.



وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة 17 سنة – مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها ببث المقطع "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة، ونفت تعرضها لثمة تعد أو سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبات ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة

وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.



وتنص المادة 77 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".





وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.