سعر اليورو أمام الجنيه المصري مساء اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024
سعر اليورو ، استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري ختام تعاملات، اليوم الأحد، الموافق 22 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.
وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.
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سعر اليورو فى البنك المركزي المصري
- 54.15 جنيه للشراء.
- 54.27 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
- 54.01 جنيه للشراء.
- 54.34 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
- 54.01 جنيه للشراء.
- 54.34 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
- 54.01 جنيه للشراء.
- 54.35 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB
- 54.01 جنيه للشراء.
- 54.35 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول
- 54.04 جنيه للشراء.
- 54.36 جنيه للبيع.
ماذا تعرف عن عملة اليورو؟
اليورو (Euro) هى العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو متقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو الدول ألا وهى: ( النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا والمانيا واليونان وايرلاندا وايطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا واسبانيا واستونيا) .
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