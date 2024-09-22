الأهلي يحتفي بالفوز على جورماهيا والتأهل لدور المجموعات بأبطال إفريقيا (فيديو)

احتفي النادي الأهلي بالتأهل إلي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي فريق جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في إياب الدورالـ32 من البطولة ذاتها.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو وكتبت عليه “كواليس تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد الفوز على جور ماهيا بثلاثية”.

وكان الأهلي قد حجز مقعده في دور المجموعات بعد الفوز ذهابا وايابا علي جور ماهيا بنتيجة 3ـ0 والتي تكررت في المباراتين.

بطولات كولر مع الأهلي

وحقق السويسري مارسيل كولر مع الأهلي الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري في ثلاث مناسبات، وعلى المستوى القاري نجح الأهلي في التتويج مرتين بدوري أبطال إفريقيا رفقة مارسيل كولر.

كما حصد السويسري مع الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية.

ولم يتذوق كولر مع الأهلي خسارة الألقاب سوا في نهائي وحيد هو السوبر الإفريقي بعد الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي

محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأربعاء القادم موعدا للسفر إلي السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي منح لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الزمالك المرتقبة الجمعة القادم في السوبر الإفريقي.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

ويشاهد كولر مجموعة من مباريات الزمالك الأخيرة من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي المرتقب المقرر له في السعودية مساء الجمعة القادم حيث طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة الاحتفالات بالدوري وكذلك فرحة التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.