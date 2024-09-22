قبل السوبر الإفريقي، 9 بطولات حصيلة مشوار كولر مع الأهلي

يستعد النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

وتولي كولر القيادة الفنية للأهلي بداية من شهر سبتمبر من سنة 2022 حيث نجح في الوصول لمنصات التتويج مع المارد الأحمر تسع مرات.

بطولات كولر مع الأهلي

وحقق السويسري مارسيل كولر مع الأهلي الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري في ثلاث مناسبات، وعلى المستوى القاري نجح الأهلي في التتويج مرتين بدوري أبطال إفريقيا رفقة مارسيل كولر.

كما حصد السويسري مع الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية.

ولم يتذوق كولر مع الأهلي خسارة الألقاب سوا في نهائي وحيد هو السوبر الإفريقي بعد الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي

محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأربعاء القادم موعدا للسفر إلي السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي منح لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الزمالك المرتقبة الجمعة القادم في السوبر الإفريقي.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

ويشاهد كولر مجموعة من مباريات الزمالك الأخيرة من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي المرتقب المقرر له في السعودية مساء الجمعة القادم حيث طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة الاحتفالات بالدوري وكذلك فرحة التأهل إلي دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.