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أخبار مصر

وزير السياحة يبحث مع سفير السويد بالقاهرة سبل التعاون المشترك

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار مع سفير السويد بالقاهرة

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير هوكان إيمسجورد Håkan Emsgård سفير دولة السويد بالقاهرة، لمناقشة الرؤى والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

جاء ذلك بحضور السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
 

دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السويد إلى مصر


وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السويد إلى مصر، والترويج السياحي للمقصد المصري بالسويد بصورة أكبر من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام ومنظمي الرحلات وشركات السياحة والمؤثرين والمدونين بالسويد إلى مصر لإلقاء الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها بالمقصد السياحي المصري والوجهات السياحية به ولاسيما الجديدة والواعدة والتي من بينها مدينة العلمين الجديدة.

زيادة عدد رحلات الطيران من السويد الي مصر 

كما ناقش الاجتماع إمكانية زيادة عدد رحلات الطيران ولاسيما المنخفض التكاليف من السويد والدول الإسكندنافية إلى مصر.
البعثات الأثرية السويدية العاملة في مصر 
كما تطرق اللقاء لبحث آليات التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والتي من بينها إمكانية تنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة للآثار المصرية في السويد.

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ علاقات التعاون الأثري بين مصر والسويد بدأ منذ حملة إنقاذ آثار النوبة في ستينيات القرن الماضي، كما أن هناك عددا من البعثات الأثرية السويدية تعمل في مواقع أثرية في مصر في أعمال الحفائر الأثرية والترميم.
 

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