حصاد وزارة السياحة والآثار في أسبوع.. اتفاق علي مد معرض رمسيس وذهب الفراعنة بالخارج،المشاركة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، توثيق بيانات المتاحف والتدريب وتقييم الاحتياجات

كشفت وزارة السياحة والآثار عن حصاد الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها الوزارة خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري.

لقاء رئيس المنظمة العربية للسياحة ويتسلم وسام السياحة العربية من الطبقة الممتازة

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع رئيس المنظمة العربية للسياحة، لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك، ومناقشة تفاصيل المؤتمر المزمع تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والمنظمة واتحاد المصارف العربية في نوفمبر المقبل بإحدى المدن السياحية بمصر.

وتطرق اللقاء لمناقشة مقترحات إقامة عدد من المؤتمرات وورش العمل مستقبلًا بما يخدم قطاع السياحة في مصر والدول العربية، من بينها مقترح تنظيم مؤتمر في مدينة العلمين الجديدة خلال العام المقبل.

وحرصت المنظمة على تكريم الوزير وتقديم لسيادته وسام السياحة العربية من الطبقة الممتازة، تقديرًا وعرفانًا لدوره الفعال في قيادة الأمانة العامة للمنظمة لما كان له أبلغ الأثر في تحقيق الكثير من الإنجازات إقليميًا ودوليًا.

لقاء ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة لبحث فرص الاستثمار السياحي بمصر

التقى وزير السياحة والآثار مع رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري سابقًا، وذلك لاستعراض ومناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي.

كما تم الحديث عن آليات التعاون بين الوزارة والمجموعة للترويج لمنتج السياحة الترفيهية ولا سيما وأن المجموعة تمتلك أحد المشروعات الترفيهية في مصر، وأن يتم التنسيق مع شركات السياحة في هذا الشأن لوضعها ضمن برامجهم السياحية المختلفة.

لقاء مسئولو الشركة المنظمة لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة

التقى الوزير بسفير سنغافورة بالقاهرة والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والوفد المرافق لهما لبحث آليات التعاون لتنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة حول العالم للتعريف بالحضارة المصرية العريقة والترويج لها.

كما تم مناقشة إمكانية مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، وكذلك إقامته في عدد آخر من دول العالم بعد انتهاء مدة عرضه في محطته بطوكيو.

زيارة بمبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية

قام وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية لمبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية، وذلك لمقابلة العاملين بالقطاعات والإدارات المختلفة والتعرف على آليات ومستجدات سير العمل بأهم المشروعات الجارية، كما تضمنت الجولة تفقد عددًا من الإدارات والمكاتب الفنية لقطاعات المجلس.

وخلال الجولة، حرص الوزير على التحدث مع عدد من رؤوساء القطاعات والإدارات المركزية وموظفي المجلس، والاستماع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير العمل بالمجلس والارتقاء بأنشطته، مثمنًا المجهود الذي يقومون به لكشف المزيد عن أسرار الحضارة المصرية العريقة.

إطلاق أولى فعاليات مشاركة الوزارة في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمتحف التحرير

أطلقت الوزارة، من المتحف المصري بالتحرير، أولى فعالياتها للمشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تم تنظيم جولة لطلبة المدارس، وحرص الوزير على لقائهم وتشجيعهم على زيارة المعالم الأثرية والسياحية في بلادهم. كما قامت نائب الوزير، بالمشاركة واصطحاب الأطفال في هذه الجولة.

وعقب الجولة، قام مشروع "ميتالايف ميتافيرس" بتوفير نظارات الواقع الافتراضي للأطفال المشاركين للقيام برحلات افتراضية لاستكشاف أهم المواقع الأثرية والتاريخية في مصر بتقنية 360.

وستقوم الوزارة بتنفيذ عدد من الأنشطة طوال فترة المبادرة في إطار الحرص على التثقيف وتنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعزيز الانتماء الوطني ولاسيما لدى الأطفال والشباب.

اطلاق مشروع نظام المعلومات المركزي لتوثيق بيانات المتاحف والتدريب وتقييم الاحتياجات

أطلقت الوزارة من حديقة المتحف القبطي، مشروع "نظام المعلومات المركزي للوزارة: مشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات" والممول من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية، وذلك ضمن

خطة الوزارة لدعم تنفيذ نظام المعلومات المركزي لمتاحف الآثار.

وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي بمصر لتوثيق البيانات والتدريب ومشروع تقييم الاحتياجات في عدد من متاحف الآثار بالقاهرة الكبرى.

فعالية موسيقية بمتحف الحضارة للاحتفال بمرور 90 عام على علاقات الصداقة المصرية السويسرية

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية موسيقية بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، بمناسبة الإحتفال بمرور 90 عامًا على علاقات الصداقة المصرية السويسرية بعنوان "أوتار الصداقة: رحلة موسيقية مصرية سويسرية".

وتضمن البرنامج الثقافي للفعالية فقرة موسيقية ثنائية لعازف الكمان المصري مدحت عبد السلام وعازف البيانو السويسري جوزيف موريس، عزفا خلالها مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية التراثية والمعاصرة لأعظم مؤلفي الموسيقى العالمية.

مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي TOP RESA 2024 بباريس

شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024 بباريس، بجناح يضم عارضين من شركات سياحة وفنادق مصرية بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وآيركايرو.

كما نظمت الهيئة مؤتمرًا صحفيًا حضره 50 من ممثلي وسائل الإعلام وبعض المؤثرين الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تم استعراض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والمشروعات السياحية التي يتم انجازها.

مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي Leisure 2024 بموسكو

شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي Leisure 2024 بموسكو، كما فاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح في المعرض من حيث التصميم والذي يأخذ شكل المعبد المصري القديم بلمحة عصرية.

كما شاركت الهيئة في ورشتي العمل التي تم تنظيمهما على هامش فعاليات المعرض، لإلقاء الضوء على الوجهات السياحية ولاسيما الجديدة والواعدة بالمقصد السياحي المصري منها مدينة العلمين

الكشف لأول مرة عن نقوش ملونة بمعبد إدفو أثناء ترميمه

نجحت البعثة الأثرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة ڨورتسبورج الألمانية، في الكشف عن الألوان الأصلية لمعبد إدفو وعدد من النقوش التي تظهر لأول مرة وذلك أثناء أعمال مشروع ترميم سطح المعبد المكرس لعبادة المعبود حورس، والذي بدأ عام 2021.

كما ظهرت بقايا الألوان الأصلية التي كانت تغطي النقوش البارزة بأكملها.

وأشاد الوزير بما يبذله المرممين من جهد للحفاظ على تراث مصر الحضاري، ومحاولتهم الدؤوبة للكشف عن كافة النقوش الموجودة بالمعابد المصرية واستعادة الألوان الأصلية التى كانت تزينها منذ آلاف السنين.

تنظيم زيارة لعدد من مدوني السفر والمؤثرين من الهند للمقصد السياحي المصري

استضافت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدد من مدوني السفر والمؤثرين من دولة الهند، على منصات التواصل الاجتماعي، لزيارة المقصد السياحي المصري والترويج لوجهاته السياحية المختلفة وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية.

وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة والجيزة منها المتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومصر القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وخان الخليلي، وكذلك جولة على كورنيش النيل وركوب الفلوكة.

كما تم زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالإسكندرية منها مقابر الكتاكومب وقلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية، والقيام بجولة بكورنيش الإسكندرية ومشاهدة غروب الشمس، وكذلك زيارة مدينة العلمين الجديدة والاستمتاع بالشواطئ الخلابة.

العثور بسلام على الثلاث غواصين المحترفين الذين جرفهم التيار أثناء ممارسة رياضة الغوص بمرسى علم

أعلنت الوزارة العثور على الثلاث غواصين المحترفين الذين جرفهم التيار قبيل انتهائهم من ممارسة رياضة الغوص بمرسى علم د، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة من مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع والقوات البحرية المصرية وعدد من مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمدينة الغردقة.

وأكدت الوزارة أنه أثناء توقف هولاء الغواصين لعمل وقفة الأمان على عمق خمسة أمتار من سطح البحر والصعود إلى اليخت الخاص بهم، جرفهم التيار إلى مسافة تبعد حوالي 15 ميلًا بحريًا عن نطاق الجزيرة واليخت الذي كان يقلهم مع باقي المجموعة السياحية المرافقة لهم.