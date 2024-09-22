إصابة عامل خلال مشاجرة مع نجلى عمه فى سوهاج

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن سوهاج، القبض على شقيقين تعديا على نجل عمهما إثر خلافات على مسقى مائى.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء صبرى صالح عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغا بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، إصابة "أبواليزيد.ض" 36 سنة- عامل بجرح نافذ على يد نجلى عمه “عمر.أ.ع”، 40 سنة عامل، وشقيقه حمدي 31 سنة- عامل، وتم ضبطهما وبحوزة الأول منهما سلاح أبيض.

وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول، بسبب خلافات على مسقى مياه بأرضهم الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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