الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 16 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 16 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الأحد، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ضبط فتاة فيديو الهرم بتهمة ادعاء سرقتها والاعتداء عليها

تحرير 27 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقى بمركز سمالوط، ووجود مصابين جراء الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 16 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي، ودلت التحريات بأن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة مما أسفر عن انقلابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي الشرقي الصحراوى الشرقي انقلاب سيارة انقلاب سياره بالطريق الصحراوي انقلاب سيارة ربع نقل

مواد متعلقة

ضبط فتاة فيديو الهرم بتهمة ادعاء سرقتها والاعتداء عليها

تحرير 27 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

أمن الفيوم يعيد طفلا لأسرته ضل طريقه

الداخلية: استحداث منظومة متطورة لاستخراج التصاريح الجمركية المميكنة بأمن الموانئ

ضبط 4 أشخاص بالمنيا للنصب على المواطنين عن طريق بيع عملات أجنبية "مقلدة"

ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 5 ملايين جنيه

ضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

حسن مصطفى يقبل استقالة عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

منوعات

المزيد

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

المزيد
الجريدة الرسمية