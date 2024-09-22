إصابة 16 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقي
أصيب 16 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الأحد، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقى بمركز سمالوط، ووجود مصابين جراء الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة 16 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي، ودلت التحريات بأن السرعة الزائدة وراء وقوع الحادث اختلال عجلة القيادة مما أسفر عن انقلابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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