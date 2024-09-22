برايتون يتعادل مع نوتنجهام 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)
الدوري الإنجليزي، تعادل فريق برايتون مع نظيره نوتينجهام فورست بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فالمر في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
أهداف مباراة برايتون ونوتنجيهام فورست
تقدم نوتينجهام فورست عن طريق كريستوفر وود في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، فيما رد برايتون بهدفين عن طريق جاك هينشلوود في الدقيقة 41 وداني ويلبيك في الدقيقة 44، وتعادل نوتنجيهام في الدقيقة 69 عن طريق رامون سوسا.
جدير بالذكر أن مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجيهام تعرض للطرد في الدقيقة 82.
تشكيل برايتون أمام ونوتنيجهام فورست
تشكيل نوتنجهام فورست أمام برايتون
وجاء تشكيل نوتنجهام فورست أمام برايتون كالتالي:
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