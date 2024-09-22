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رياضة

آرسنال ومانشستر سيتي بالقوة الضاربة في قمة الدوري الإنجليزي

ارسنال ومانشستر سيتي
ارسنال ومانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ومايكل أرتيتا مدرب لفريق أرسنال، تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال 

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

الصورة

تشكيل ارسنال أمام مانشستر سيتي 

وجاء تشكيل ارسنال كالتالي:

الصورة

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال 


تذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعدما تصدرالريدز قمة الترتيب مؤقتا بعدما فاز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.

بينما يمتلك أرسنال 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال

ستكون هذه هي المواجهة الـ55 بين الفريقين منذ انطلاق النظام الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992-1993، حيث يمتلك آرسنال الأفضلية في اللقاءات الـ54 الماضية بالمسابقة، عقب تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لـ مانشستر سيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 11 لقاءا.

وبصفة عامة، تعتبر هذه المباراة هي الـ 212 بين الفريقين في مختلف المسابقات، ويمتلك آرسنال أفضلية واضحة أيضا خلال اللقاءات السابقة التي جرت بينهما، بعدما حقق 99 فوزا مقابل 65 انتصارا لفريق مانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 47 مواجهة.

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