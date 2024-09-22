تدريبات بدنية خاصة في مران الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الأهلي المقبل في السوبر الأفريقي.
وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة لتجهيز اللاعبين بدنيًا استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي، قبل خوض الفقرة الفنية.
موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي التي تقام على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي
تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.
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