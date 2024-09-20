ليكيب: أرنولد يقدم عرضا للاستحواذ على نانت الفرنسي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عرض اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، شراء نادي نانت الفرنسي، الذي ينشط في الدرجة الأولى في فرنسا.

وقدرت الصحيفة العرض المقدم من اللاعب بـ 100 مليون يورو (84 مليون جنيه إسترليني)، من خلال صندوق استثماري إنجليزي يديره والده، على أن يدفع 80 مليون يورو مقدما، مع 20 مليون يورو أخرى، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمكافأة محتملة.

ووفقا للصحيفة يُجري أرنولد محادثات للاستحواذ على النادي، بعد العرض الذي تقدم به.

وأشارت ليكيب أن اجتماعا بين الطرفين أرنولد وكيتا حدث يوم الخميس في لندن، فيما أشارت إلى أن العرض المقدم لا يلبي قيمة النادي وفقا لـ كيتا.

الصحيفة الفرنسية كشفت عن رغبة أرنولد في وقت سابق في الاستحواذ على نادي سانت إتيان ولوهافر الفرنسيين، قبل أن يختار تقديم عرض الاستحواذ على نانت.

وتوج نانت الفرنسي بـ8 ألقاب فرنسية في تاريخه للدوري، و4 ألقاب لكأس فرنسا.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة.