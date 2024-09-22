محافظ دمياط يتابع أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج

استكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته التى أجراها ظهر اليوم الأحد، بتفقد مشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، لمتابعة الأعمال النهائية التى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية.

المشروع يشمل إنشاء مبنى على مساحة ١٤٣٠م٢

تابع الدكتور أيمن الشهابى الموقف الحالى للمشروع الذى يشمل إنشاء مبنى على مساحة ١٤٣٠م٢ يشمل دور أرضى و٣ أدوار متكررة ودور خدمات، وكذلك إقامة مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، وتابع كذلك موقف التشطيبات النهائية وأكد محافظ دمياط على توحيد الوان واجهات مبانى الوحدات المحلية.

محافظ دمياط يتابع موقف التشغيل الجزئى

محافظ دمياط يتابع موقف التشغيل الجزئى للوحدة المحلية

ووجه أيضًا بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد ومواصفات التنفيذ لنهو كافة الأعمال خلال الفترة المقبلة، وتابع المحافظ خلال الزيارة موقف التشغيل الجزئى للمبنى وآلية العمل، حيث التقى مع العاملين بالوحدة وأكد أن المحافظة تسعى إلى إنشاء مبنى متكامل وفقًا للمعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية.

وخلال جولته بالمدينة، التقى المحافظ مع المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراسة كافة الطلبات والعمل على حلها.