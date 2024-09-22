الأحد 22 سبتمبر 2024
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أول يوم دراسة، رجال الشرطة يرافقون أبناء الشهداء بمدارس دمياط ( صور )

ضباط شرطة دمياط يصطحبون
ضباط شرطة دمياط يصطحبون ابناء شهداء الشرطه الي مدارسهم

 استقبلت مدارس دمياط فى أول أيام الدراسة،  طلابها بالورود والبالونات والحلويات، وسط تعليق الزينة على أبواب الفصول  وتمركز رجال المرور فى محيط المنشآت التعليمية مع حرص رجال المرور على الوجود وتسيير الحركة المرورية، وتنظيم عبور التلاميذ والطلاب للشوارع متوجهين إلى مدارسهم، للحد من التكدس والزحام.

 

وحرص القيادات الأمنية على اصطحاب أبناء الشهداء إلى فصولهم،  وأداء تحية العلم، مشددين على دور الطلاب فى حماية الوطن بوعيهم بما يحاك له من مؤامرات خارجية تستهدف الاستقرار الداخلى.

ضباط الشرطة يحضرون طابور الصباح مع أبناء الشهداء

الضباط بمديرية أمن دمياط يصطحبون أبناء شهداء الشرطة الي مدارسهم

 وحرص ضباط الشرطة بمديرية أمن  دمياط، على اصطحاب الطلاب أبناء شهداء الشرطة في أول أيام الدراسة وسط تواجد من مديري الإدارات التعليمية حيث قاموا بحضور طابور الصباح بصحبة الطلاب كما قام عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط بإلقاء كلمات عن فضل الشهادة في سبيل الوطن وما قدموه من تضحيات من اجل الحفاظ على مصرنا الغالية.

الضباط مع ابناء شهداء الشرطه في اول يوم دراسي

وأكد ضباط الشرطة، أن اصطحاب الطلاب أبناء الشهداء في أول يوم لمدارسهم لتعميق الشعور لديهم ولذويهم بحرص الدولة والوزارة على رعايتهم ومراعاة البعد الإنساني مما يحقق أصداء إيجابية بنفوسهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح.

 

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