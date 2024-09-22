محافظ دمياط يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج طريق عزبة البرج

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تغطية وازدواج طريق دمياط/ عزبة البرج، حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها ظهر اليوم الأحد.

نسب التنفيذ بمشروع تغطية وازدواج طريق دمياط/ عزبة البرج

وتابع "الدكتور أيمن الشهابى" نسب التنفيذ بالمشروع الذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية بطول كيلو و٥٠٠ متر، وجارى استكمال أعمال الردم ووضع طبقة الأساس، وتم وضع طبقة الأساس بالقطاع الأول بدايةً من مسجد الحطاب بدمياط بطول ٥٠٠ متر.

واطلع " المحافظ " على خطة المرحلة الثانية من المشروع لرصف الطريق والذى تم إدراجه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الثانية المقرر تنفيذها بمركز دمياط.

محافظ دمياط يتابع مشروع تغطية وازدواج طريق دمياط/ عزبة البرج

الدكتور أيمن الشهابى يوجه بالدفع بعجلة العمل بالمشروع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد

أكد "الدكتور أيمن الشهابى" على أهمية هذا المشروع الذى يأتى يُعد مطلب أساسى لأبناء المحافظة، حيث وجه بالدفع بعجلة العمل بالمشروع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.