محافظ دمياط يفتتح مدرسة 6 أكتوبر الجديدة (صور)

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مدرسة ٦ أكتوبر الجديدة بمدينة دمياط، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٤، حيث جاء ذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم وم. أيمن فاروق نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

المدرسة على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع بإجمالى ٣٠ فصل

وتفقد " المحافظ " مبنى المدرسة الذى تم انشاؤه حديثًا لاستيعاب الطلاب بمدرسة ٦ أكتوبر، وتقليل الكثافة بالمدارس المجاورة، حيث جاءت المدرسة على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع بإجمالى عدد ٣٠ فصل دراسى للمرحلة الابتدائية و١٠ قاعات لرياض الأطفال، حيث تابع انتظام العملية التعليمية بقاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية بالمدرسة، كما تابع كذلك تجهيز المدرسة بفصول للطلاب من ذوى الهمم ودورات للمياه مجهزة ورامبات.

محافظ دمياط يفتتح مدرسة ٦ كتوبر الجديدة

وأشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بالمستوى التنفيذى للمدرسة، مؤكدًا أن هناك اهتمام بالغ بملف تطوير المدارس القائمة وكذلك إنشاء مدارس جديدة لمواكبة خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية وأيضًا خطة المحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول، والتى تُعد عنصر أساسى فى تطوير المنظومة، وذلك لمساعدة الطلاب على الاستيعاب والاستفادة بقدر كبير من اليوم الدراسى،

محافظ دمياط يتفقد قاعات رياض الاطفال بمدرسة ٦ اكتوبر

محافظ دمياط يؤكد حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية

وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة للعملية التعليمية والطلاب، إيمانًا بأهمية التعليم فى إعداد جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية..