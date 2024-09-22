الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

لاعب الأهلي وسام
لاعب الأهلي وسام أبو علي

النادي الأهلى، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي، حيث بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة السوبر بنفس التشكيل الذي خاض به آخر مباراتين أمام جورماهيا الكيني. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي 

 محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلي السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي منح لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات غدا الاثنين وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الزمالك المرتقبة الجمعة القادم في السوبر الإفريقي. 

يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي. 

ويشاهد كولر على مجموعة من مباريات الزمالك الأخيرة من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي المرتقب المقرر له في السعودية مساء الجمعة القادم حيث طالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة الاحتفالات بالدوري وكذلك فرحة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كولر اخبار الأهلي السوبر الأفريقي الزمالك

مواد متعلقة

موعد سفر الأهلي إلى السعودية لخوض السوبر الإفريقي

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدا

كولر يبدأ دراسة الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة السوبر الإفريقي

الغزاوي رئيسا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي

الأهلي يغلق احتفالات الدوري ويبدأ الاستعداد للسوبر الإفريقي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

أخبار الأهلي، مصير الدبيس والتشكيل المتوقع أمام جورماهيا والمجلس كامل العدد في احتفالية الدوري

كولر يحسم ملف رحيل الدبيس عن الأهلي

ads

الأكثر قراءة

متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

أول تعليق من زوجة المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاة ابنها

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

خبير رياضي: درع الدوري الجديد لا يليق بعراقة البطولة

محافظ أسوان يتناول المياه والشاي مع أهالى أبو الريش لبث الطمأنينة فى نفوسهم (فيديو وصور)

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 (بث مباشر)

تكليفات رئاسية حاسمة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة بشأن خدمات الكهرباء

منوعات

المزيد

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

بطلة أولمبية كورية تمثل دور قاتلة محترفة في مسلسل

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المصرى اليوم الأحد

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"قصات الشعر الغريبة والبناطيل المقطعة".. تحذيرات التعليم للطلاب بالعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

هل قال كل اليهود والنصارى إنهم أبناء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية