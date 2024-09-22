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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 23 - 9 - 2024

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار  نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22- 09- 2024

حالة الطقس غدًا الأحد 22-9-2024 بوادي النطرون


 الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  24

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة المحسوسة: 31

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة: 38
 

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