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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22- 09- 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الأحد 22- 09- 2024 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 22-9-2024

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى:27

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