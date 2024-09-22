الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

لقاء وزير الثقافة
لقاء وزير الثقافة وسفير الاتحاد الأوروبي، فيتو

 التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والفنية.

لقاء وزير الثقافة وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة 

 وجاء اللقاء في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثقافية المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر، ودول الاتحاد الأوروبي، وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المشتركة، وتكثيف التعاون في مجالات إقامة المهرجانات المشتركة، وحماية وتوثيق التراث غير المادي.

 

كما تطرق الحديث إلى سُبل التعاون في تقديم ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى اكتشاف ودعم الموهوبين في المجالات الثقافية والفنية، ويأتي ذلك في إطار دعم الابتكار وتنمية المهارات الفنية للمواهب الشابة في مصر، مما يُعزز من قدرات المواهب المحلية، ويتيح لهم فرصًا للتفاعل مع الثقافة الأوروبية.

وزير الثقافة 

وقال الدكتور الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: نسعى باستمرار لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تمتلك المئات من قصور الثقافة المنتشرة في ربوع مصر، مما يشكل بنية ثقافية ضخمة نعمل على تطويرها من خلال الشراكات الدولية لتقديم خدمات ثقافية مميزة تخرج بالمنتج الثقافي من مركزية القاهرة لتحقيق العدالة الثقافية. 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي، واتحاد المعاهد الأوروبية في مجالات دعم الصناعات الثقافية، وتقديم برامج تدريبية متميزة قادرة على رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الثقافية بالوزارة، وهذا التعاون سوف يسهم بشكل كبير في تطوير المواهب ودعم الابتكار في المجالات الثقافية والفنية، مما يعزز من قدرتنا على تقديم الأفضل للجمهور المصري. 

 

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة 

 من جانبه، أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يُولي أهمية كبيرة لدعم التنمية الثقافية في مصر، ويهدف إلى تعميق الشراكة مع وزارة الثقافة من خلال تقديم برامج تدريبية، وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب التي تسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطوير قدرات المؤسسات الثقافية.

وزير الثقافة يستعرض نتائج اجتماع أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة

وزير الثقافة يعلن انطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الثقافة سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة الدكتور أحمد فؤاد ه نو الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات لاتهامه في قضية شيكات

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

منوعات

المزيد

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

المزيد

خدمات

المزيد

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

المزيد
الجريدة الرسمية