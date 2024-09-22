وزير الثقافة يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والفنية.

لقاء وزير الثقافة وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

وجاء اللقاء في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثقافية المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر، ودول الاتحاد الأوروبي، وإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المشتركة، وتكثيف التعاون في مجالات إقامة المهرجانات المشتركة، وحماية وتوثيق التراث غير المادي.

كما تطرق الحديث إلى سُبل التعاون في تقديم ورش تدريبية متخصصة تهدف إلى اكتشاف ودعم الموهوبين في المجالات الثقافية والفنية، ويأتي ذلك في إطار دعم الابتكار وتنمية المهارات الفنية للمواهب الشابة في مصر، مما يُعزز من قدرات المواهب المحلية، ويتيح لهم فرصًا للتفاعل مع الثقافة الأوروبية.

وزير الثقافة

وقال الدكتور الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: نسعى باستمرار لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تمتلك المئات من قصور الثقافة المنتشرة في ربوع مصر، مما يشكل بنية ثقافية ضخمة نعمل على تطويرها من خلال الشراكات الدولية لتقديم خدمات ثقافية مميزة تخرج بالمنتج الثقافي من مركزية القاهرة لتحقيق العدالة الثقافية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي، واتحاد المعاهد الأوروبية في مجالات دعم الصناعات الثقافية، وتقديم برامج تدريبية متميزة قادرة على رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الثقافية بالوزارة، وهذا التعاون سوف يسهم بشكل كبير في تطوير المواهب ودعم الابتكار في المجالات الثقافية والفنية، مما يعزز من قدرتنا على تقديم الأفضل للجمهور المصري.

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

من جانبه، أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يُولي أهمية كبيرة لدعم التنمية الثقافية في مصر، ويهدف إلى تعميق الشراكة مع وزارة الثقافة من خلال تقديم برامج تدريبية، وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب التي تسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطوير قدرات المؤسسات الثقافية.