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محافظات

محافظ البحيرة تفتتح معرض الفن التشكيلي بمكتبة مصر العامة بدمنهور

جانب من إفتتاح المعرض,
جانب من إفتتاح المعرض, فيتو

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، معرض الفن التشكيلي لفناني البحيرة، والذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع قصر الثقافة وإدارة السياحة، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ويأتى المعرض ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة البحيرة، وبالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وانطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية، ويهدف الى إحياء القيم الوطنية والفنية، كما يعد شاهدا على إبداع مواطني البحيرة في مجال الفن والثقافة.

صور فوتوغرافية لمعالم البحيرة الساحرة

وتضمن المعرض ثلاثة أقسام رئيسية: الأول، صور فوتوغرافية لمعالم البحيرة الساحرة، والتي أبرزت التراث الغني والطبيعة الخلابة للمحافظة  أما القسم الثاني، فخصص لمسابقة "آثارنا بعيوننا"، التي سلطت الضوء على الجوانب السياحية والتراثية من منظور فني مبدع، في حين احتوى القسم الثالث على لوحات الفن التشكيلي، التي برع الفنانون في تقديمها عبر أساليب متنوعة وملونة بالتفاصيل الفنية الراقية.

شرح تفصيلي من القائمين على المعرض حول الأعمال الفنية المعروضة

تجولت الدكتورة جاكلين بين أروقة المعرض، واستمعت لشرح تفصيلي من القائمين على المعرض حول الأعمال الفنية المعروضة، والتفاصيل الدقيقة والأفكار التي ألهمت الفنانين في أعمالهم.

 

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