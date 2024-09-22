تحرير 27 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 27327 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1681 مخالفة السير بدون تراخيص، 44 دراجة نارية مخالفة، 8587 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1458 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.8 مخالفات موقف عشوائى، 2 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وجارى العرض على النيابة العامة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.